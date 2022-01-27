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16:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Извиняюсь за неразбериху». Варела заявил, что СМИ переврали его слова о сокрытии ковида

Уругвайский защитник «Динамо» Гильермо Варела выступил с заявлением по поводу своего недавнего интервью изданию ESPN. В нём футболист сказал, что московский клуб скрывал его заражение коронавирусом, чтобы не терять его на длительный срок.

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Источник: РИА "Новости"

«Хочу принести всем извинения за возникшую неразбериху. Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе были неправильно интерпретированы. Честно говоря, сам был в недоумении, когда увидел с утра опубликованный в СМИ материал, да ещё и с такими, якобы моими, словами.

Я действительно не вакцинировался. О чём сказал в сборной. В клубе очень серьёзно соблюдаются антиковидные меры. Я регулярно сдавал и сдаю тесты, положительных ни разу не было. Только тест на антитела показал, что они у меня имеются, и, возможно, я бессимптомно перенёс заболевание в какой-то момент. Но я так и не знаю, когда это было. В ноябре я пропустил несколько тренировочных дней из-за травмы, полученной на тренировке. А с поездками в Южную Америку проблемы у меня возникли как раз из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Собираюсь сделать прививку», — приводит слова Варелы официальный сайт «Динамо».

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