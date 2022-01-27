ЦСКА интересен мексиканский форвард Масиас. Чалов может уйти в аренду

Сейчас Масиас выступает за «Хетафе» на правах аренды. Ее можно прервать, но армейцы пока не собираются покупать мексиканца, а готовы взять его в бесплатную аренду с правом выкупа. Однако до этого московский клуб хочет подписать опорника, а уже потом заниматься вопросом усиления атаки.

Кроме того, для подписания форварда клубу нужно решить вопрос о будущем Федора Чалова.

Некоторое время назад у россиянина был вариант с арендой во французский «Брест», однако сделка не состоялась. Сейчас агент Кристиан Эмиле из агентства Base Soccer Agency, представляющий интересы форварда, не очень активен на рынке.