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16:28 (мск), источник: Sports.Ru

ЦСКА интересен мексиканский форвард Масиас. Чалов может уйти в аренду

По данным журналиста Ивана Карпова, в число кандидатов входит форвард мексиканской «Гвадалахары» Хосе Масиас, который попал в селекционные списки ЦСКА летом 2021 года.

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Источник: РИА "Новости"

Сейчас Масиас выступает за «Хетафе» на правах аренды. Ее можно прервать, но армейцы пока не собираются покупать мексиканца, а готовы взять его в бесплатную аренду с правом выкупа. Однако до этого московский клуб хочет подписать опорника, а уже потом заниматься вопросом усиления атаки.

Кроме того, для подписания форварда клубу нужно решить вопрос о будущем Федора Чалова.

Некоторое время назад у россиянина был вариант с арендой во французский «Брест», однако сделка не состоялась. Сейчас агент Кристиан Эмиле из агентства Base Soccer Agency, представляющий интересы форварда, не очень активен на рынке.

Это позволяет допускать, что нападающего зимой ЦСКА не подпишет.

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