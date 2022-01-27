Карпин рассказал о впечатлениях от знакомства с новым тренером «Спартака» Ваноли
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о впечатлениях от знакомства с новым тренером «Спартака» Паоло Ваноли.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о впечатлениях от знакомства с новым тренером «Спартака» Паоло Ваноли.
«Дел всегда хватает. Не так много времени проведу в Москве. Вчера прилетел, встречался в Дубае с футболистами “Краснодара”, “Спартака” и “Зенита”. Надо со всеми увидеться, поговорить. На сборах переговорил почти со всеми ребятами, кто уже вызывался в сборную, с руководством и тренерским штабом “Локомотива”, “Краснодара”, “Спартака”, “Зенита”.
Кто-нибудь удивил или порадовал? Наверное, нет. Пока рано ещё говорить об этом, некоторые клубы 16 числа только приехали. Познакомился с тренером «Спартака». Ваноли произвёл очень приятное впечатление, грамотно расставил акценты. Весь посыл, который он хочет дать клубу, кажется мне правильным и корректным. У нас состоялась беседа, обмен мнениями. Тренировки клуба меня порадовали. Думаю, чисто физически игроки «Спартака» будут готовы хорошо.
Для меня эта поездка была очень информативной. Писарев находится в Турции, так как там много команд, Онопко сейчас в Испании. Послезавтра поеду в Турцию, соберу информацию от других тренерских штабов команд. Потом в Испанию — там у нас ЦСКА, «Краснодар» тоже переехал в Марбелью«, — сказал Карпин в эфире радио “Первое Спортивное”.