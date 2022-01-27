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21:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Геннадий Орлов: Fan ID-то не будет, это второе поражение Госдумы

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о бойкоте системы Fan ID со стороны болельщиков.

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Источник: Чемпионат.com

«Я рад за болельщиков. Они отбили! Fan ID-то не будет. Это второе поражение Госдумы с народом. Первое — QR-коды отлетели в сторону, потому что было возмущение. А теперь вот отбили здесь. Уже депутат Журова сказала, что об РПЛ в документе не было ни слова и есть мнение, что его вообще отменят.

Мы же в системе ФИФА и УЕФА, и там нет Fan ID. По футбольным законам мы ответственны перед ФИФА и УЕФА. Иностранцы должны будут покупать Fan ID, что ли? Глупая затея. Слава богу, что Fan ID отлетел. Журова в этой элите, и она не могла сама такое придумать», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

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