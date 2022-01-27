Текущие события
Футбол. Зарубежный
23.01
Реал Сосьедад
Хетафе
00
Футбол. Зарубежный
23.01
Райо Вальекано
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
23.01
Милан
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
23.01
ПСЖ
Реймс
40
Футбол. Зарубежный
23.01
Алавес
Барселона
01
Футбол. Зарубежный
26.01
Анже
Сент-Этьен
01
Все события
Фоторепортажи
1Лучшие кадры Олимпиады в Пекине
27Лучшие спортивные фото года
23:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лидер КПРФ Зюганов высказался о введении системы Fan ID на стадионы

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов считает, что в России не следует вводить систему Fan ID для футбольных болельщиков.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, предполагающий введение электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID) в конце декабря 2021 года.

«Закон о Fan ID нужно отменять. Важно слышать и слушать голос народа», — написал Зюганов в своем Telegram-канале.

Читайте также
Геннадий Орлов: Fan ID-то не будет, это второе поражение Госдумы

Парламентарий добавил, что большинство болельщиков выступают против нового законопроекта о Fan ID.

Ранее объединения болельщиков нескольких футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) заявили, что будут бойкотировать матчи из-за введения Fan ID, который потребуется для посещения спортивных мероприятий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно наладить диалог с фанатскими объединениями и провести разъяснительную работу.

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Ранее система применялась на Кубке конфедерации 2017 года, ЧМ-2018, а также на матчах Евро-2021 в России.

 Куда пропала Юлия Липницкая? История первой звезды Тутберидзе
Главные зарубежные красавицы Олимпийских игр в Пекине
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь