Лидер КПРФ Зюганов высказался о введении системы Fan ID на стадионы

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, предполагающий введение электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID) в конце декабря 2021 года.

«Закон о Fan ID нужно отменять. Важно слышать и слушать голос народа», — написал Зюганов в своем Telegram-канале.

Парламентарий добавил, что большинство болельщиков выступают против нового законопроекта о Fan ID.

Ранее объединения болельщиков нескольких футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) заявили, что будут бойкотировать матчи из-за введения Fan ID, который потребуется для посещения спортивных мероприятий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно наладить диалог с фанатскими объединениями и провести разъяснительную работу.