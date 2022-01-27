Лидер КПРФ Зюганов высказался о введении системы Fan ID на стадионы
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов считает, что в России не следует вводить систему Fan ID для футбольных болельщиков.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов считает, что в России не следует вводить систему Fan ID для футбольных болельщиков.
Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, предполагающий введение электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID) в конце декабря 2021 года.
«Закон о Fan ID нужно отменять. Важно слышать и слушать голос народа», — написал Зюганов в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что большинство болельщиков выступают против нового законопроекта о Fan ID.
Ранее объединения болельщиков нескольких футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) заявили, что будут бойкотировать матчи из-за введения Fan ID, который потребуется для посещения спортивных мероприятий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нужно наладить диалог с фанатскими объединениями и провести разъяснительную работу.
Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Ранее система применялась на Кубке конфедерации 2017 года, ЧМ-2018, а также на матчах Евро-2021 в России.