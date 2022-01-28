Азмун: Еще три месяца буду умирать за «Зенит». Поеду со второй командой, без проблем

"О, Артемчик! Я ничего плохо не делал. Они сказали, я удалил этот чат. Я сегодня писал, вчера писал… Не знаю, чего они хотят. Я ничего плохо не делал никогда.

Но все равно, без проблем. Люблю тебя, Артемчик. Ты всегда здесь, брат. Но все равно, без проблем. Ничего. Еще я три месяца буду умирать за «Зенит», без проблем. Поеду со второй командой, первой. Они хотят со второй командой, я поеду, господи", — произнес Азмун.