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00:54 (мск), источник: Sport24

Азмун: Еще три месяца буду умирать за «Зенит». Поеду со второй командой, без проблем

Нападающий Сердар Азмун провел прямой эфир в своем Инстаграме. По ходу трансляции в комментарии пришел одноклубник Азмуна Артем Дзюба, к которому и обратился иранский форвард.

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Источник: vk.com/zenit

"О, Артемчик! Я ничего плохо не делал. Они сказали, я удалил этот чат. Я сегодня писал, вчера писал… Не знаю, чего они хотят. Я ничего плохо не делал никогда.

Но все равно, без проблем. Люблю тебя, Артемчик. Ты всегда здесь, брат. Но все равно, без проблем. Ничего. Еще я три месяца буду умирать за «Зенит», без проблем. Поеду со второй командой, первой. Они хотят со второй командой, я поеду, господи", — произнес Азмун.

Напомним, ранее стало известно, что Азмун подписал контракт с леверкузенским «Байером», соглашение начнет действовать летом. В СМИ сообщалось, что Азмун покинул командный чат «Зенита». Существует вероятность, что иранец перейдет в «Байер» уже зимой.

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