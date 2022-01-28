«Зенит» давно не берет топовых российских игроков. То, что клуб скупает лучших — миф

Подписание «Зенитом» защитника «Урала» Арсена Адамова удивило многих. На сегодняшний день у новичка петербургского клуба ноль матчей за сборную России (пока 22-летний игрок ограничился попаданием в заявку на встречи со Словакией и Словенией) и всего полгода стабильных выступлений в РПЛ. Как-то этот трансфер не вписывается в стратегию топ-клуба. Да и в умах болельщиков укоренилась мысль, что философия «Зенита» — собирать лучших игроков и за счёт этого доминировать в России. Сергей Семак попал в малину 3,5 года назад.

Впрочем, если проанализировать трансферы «Зенита» за последние годы, то приходишь к выводу, что это миф, инерция мышления. Петербургский клуб, конечно, покупает топовых игроков по меркам РПЛ. Однако серьёзные суммы вкладывает только в иностранцев. А вот российских футболистов уровня основы сборной сине-бело-голубые не подписывали, пожалуй, с января 2016-го, когда из «Динамо» перешли Юрий Жирков и Александр Кокорин. Тогда, по данным Transfermarkt, за двоих заплатили в общей сумме € 2,64 млн. В «Зените», несмотря на финансовые возможности, не хотят переплачивать за «паспорт» под давлением лимита на легионеров.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZJi9NXoJkr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZJi9NXoJkr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZJi9NXoJkr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Zenit (@zenit_spb)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Иван Новосельцев из «Ростова» (€ 1 млн)

Давайте вспомним всех российских новичков «Зенита» за последние шесть лет. Летом 2016-го петербургский клуб приобрёл Ивана Новосельцева из «Ростова» (€ 1 млн). На тот момент центральный защитник провёл четыре матча за сборную, а на Евро-2016 не поехал.

Андрей Лунев из «Уфы» (€ 3,5 млн), Ибрагим Цаллагов из «Крыльев» (€ 400 тыс.)

Зимой 2017-го «Зенит» подписал Андрея Лунёва из «Уфы» (€ 3,5 млн) и Ибрагима Цаллагова из «Крыльев Советов» (€ 400 тыс.). Первый попал в сборную России, уже будучи игроком сине-бело-голубых, а второй так и не дотянулся до национальной команды.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--686b850395dcbf51a8e4" data-vnd="686b850395dcbf51a8e4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=686b850395dcbf51a8e4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Далер Кузяев из «Ахмата» (€ 4 млн), Андрей Панюков из «Атлантаса» (€ 200 тыс.), Дмитрий Полоз и Александр Ерохин из «Ростова» (оба — свободные агенты). Денис Терентьев из «Ростова» (€ 2 млн)

Летом 2017-го «Зенит» взял большую группу новичков под Роберто Манчини. Среди них были россияне — Далер Кузяев из «Ахмата» (€ 4 млн), Андрей Панюков из «Атлантаса» (€ 200 тыс.), Дмитрий Полоз и Александр Ерохин из «Ростова» (оба — свободные агенты). Кроме того, из того же «Ростова» клуб вернул своего воспитанника Дениса Терентьева (€ 2 млн). Тогда только Полоз с Ерохиным вызывались в сборную России, но не были стабильными игроками основы. На Кубке конфедераций оба выходили то с первых минут, то на замену. Кузяев же превратился в кандидата в национальную команду уже в «Зените».

Эльмир Набиуллин (€ 4,5 млн) и Магомед Оздоев (€ 3,3 млн) из «Рубина», Антон Заболотный из «Тосно» (€ 1,5 млн)

Зимой 2018-го петербургский клуб купил Эльмира Набиуллина (€ 4,5 млн) и Магомеда Оздоева (€ 3,3 млн) из «Рубина», а также Антона Заболотного из «Тосно» (€ 1,5 млн). Двое последних были кандидатами в сборную России, вот только получали крохи времени. Оздоев стал ценной фигурой для Станислава Черчесова, когда завоевал место в составе «Зенита».

Андрей Мостовой из «Химок» (€ 50 тыс.)

Лето 2018-го — время прихода в команду Сергея Семака. В первый год российских футболистов ему не покупали. Зимой 2019-го в фарм-клубе «Зенита» оказался Андрей Мостовой, которого забрали у «Химок» (€ 50 тыс.). Потом через аренду в «Сочи» и тренировки с основой сине-бело-голубых Мостовой дорос до сборной России.

Вячеслав Караваев из «Витесса» (€ 8 млн), Алексей Сутормин из «Рубина» (по версии Transfermarkt, за него на самом деле заплатили € 3 млн), Данил Круговой из «Уфы» (€ 2 млн) и Александр Васютин из «Сарпсборга» (€ 700 тыс.)

Летом 2019-го «Зенит» выкупил у «Витесса» Вячеслава Караваева (€ 8 млн). За защитника заплатили солидные деньги, так как он проявил себя в Европе. Тем не менее на тот момент Караваев ещё ни разу не сыграл за сборную. Дебютировал уже как игрок петербургской команды. Помимо того, тогда чемпионы России вернули трёх своих воспитанников: Алексея Сутормина из «Рубина» (по версии Transfermarkt, за него на самом деле заплатили € 3 млн), Данила Кругового из «Уфы» (€ 2 млн) и Александра Васютина из «Сарпсборга» (€ 700 тыс.). Первые двое попали в сборную уже из «Зенита», а голкипер за неё до сих пор не сыграл.

Дмитрий Чистяков из «Ростова» (€ 3,45 млн)

Зима 2020-го получилась пустой с точки зрения трансферов российских футболистов, а летом «Зенит» забрал из «Ростова» ещё одного своего воспитанника — Дмитрия Чистякова (€ 3,45 млн). Несколькими месяцами ранее центральный защитник приглашался в сборную и даже четыре раза попал в запас.

Станислав Крицюк из «Жил Висенте» (€ 2 млн)

Зимой 2021-го петербургский клуб никого не подписал, а летом прошлого года приобрёл Станислава Крицюка у «Жил Висенте» (€ 2 млн). У голкипера было две игры за сборную ещё в 2016-м.

Арсен Адамов из «Урала» (€ 3 млн), Иван Сергеев из «Крыльев Советов» (€ 2,15 млн)

И вот теперь, в январе 2022-го, «Зенит» взял Адамова и Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» (€ 2,15 млн), который пока всего пару раз включался в заявку на матчи национальной команды.

Непохоже, чтобы «Зенит» ставил перед собой цель собирать лучших игроков страны. Конечно, такие попытки тоже были, например, переговоры с Алексеем Миранчуком и Марио Фернандесом (кстати, и за натурализованного бразильца в конце концов отказались переплачивать), но это не система. Работа петербургского клуба на российском рынке, скорее, напоминает лотерею — пусть и с неплохими шансами на успех, тем не менее без гарантий. Если новичок с паспортом РФ выстреливал, то попадал из «Зенита» в сборную на постоянной основе и автоматически увеличивал свою трансферную стоимость. Но многие не пользовались шансом, проигрывали конкуренцию и уходили.

«У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого. Они нужны всем», — признавался в интервью Семак. «Зенит» не пользовался, казалось бы, даже доступными вариантами, например, не стал бороться нынешней зимой за основного нападающего сборной Фёдора Смолова.

За эти шесть лет самые дорогие внутрироссийские трансферы принадлежат другим клубам — «Локомотиву» (покупка того же Смолова у «Краснодара» за € 9 млн), «Динамо» (покупка Дениса Макарова у «Рубина» за € 7,5 млн) и «Рубину» (покупка Ивана Игнатьева у «Краснодара» за € 7 млн).

«Зенит» оставляет деньги на легионеров. Судя по результатам, это правильный подход.