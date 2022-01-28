«Зенит» давно не берет топовых российских игроков. То, что клуб скупает лучших — миф
В Санкт-Петербурге не хотят переплачивать за «паспортистов».
В Санкт-Петербурге не хотят переплачивать за «паспортистов».
Подписание «Зенитом» защитника «Урала» Арсена Адамова удивило многих. На сегодняшний день у новичка петербургского клуба ноль матчей за сборную России (пока 22-летний игрок ограничился попаданием в заявку на встречи со Словакией и Словенией) и всего полгода стабильных выступлений в РПЛ. Как-то этот трансфер не вписывается в стратегию топ-клуба. Да и в умах болельщиков укоренилась мысль, что философия «Зенита» — собирать лучших игроков и за счёт этого доминировать в России. Сергей Семак попал в малину 3,5 года назад.
Впрочем, если проанализировать трансферы «Зенита» за последние годы, то приходишь к выводу, что это миф, инерция мышления. Петербургский клуб, конечно, покупает топовых игроков по меркам РПЛ. Однако серьёзные суммы вкладывает только в иностранцев. А вот российских футболистов уровня основы сборной сине-бело-голубые не подписывали, пожалуй, с января 2016-го, когда из «Динамо» перешли Юрий Жирков и Александр Кокорин. Тогда, по данным Transfermarkt, за двоих заплатили в общей сумме € 2,64 млн. В «Зените», несмотря на финансовые возможности, не хотят переплачивать за «паспорт» под давлением лимита на легионеров.
Давайте вспомним всех российских новичков «Зенита» за последние шесть лет. Летом 2016-го петербургский клуб приобрёл Ивана Новосельцева из «Ростова» (€ 1 млн). На тот момент центральный защитник провёл четыре матча за сборную, а на Евро-2016 не поехал.
Зимой 2017-го «Зенит» подписал Андрея Лунёва из «Уфы» (€ 3,5 млн) и Ибрагима Цаллагова из «Крыльев Советов» (€ 400 тыс.). Первый попал в сборную России, уже будучи игроком сине-бело-голубых, а второй так и не дотянулся до национальной команды.
Летом 2017-го «Зенит» взял большую группу новичков под Роберто Манчини. Среди них были россияне — Далер Кузяев из «Ахмата» (€ 4 млн), Андрей Панюков из «Атлантаса» (€ 200 тыс.), Дмитрий Полоз и Александр Ерохин из «Ростова» (оба — свободные агенты). Кроме того, из того же «Ростова» клуб вернул своего воспитанника Дениса Терентьева (€ 2 млн). Тогда только Полоз с Ерохиным вызывались в сборную России, но не были стабильными игроками основы. На Кубке конфедераций оба выходили то с первых минут, то на замену. Кузяев же превратился в кандидата в национальную команду уже в «Зените».
Зимой 2018-го петербургский клуб купил Эльмира Набиуллина (€ 4,5 млн) и Магомеда Оздоева (€ 3,3 млн) из «Рубина», а также Антона Заболотного из «Тосно» (€ 1,5 млн). Двое последних были кандидатами в сборную России, вот только получали крохи времени. Оздоев стал ценной фигурой для Станислава Черчесова, когда завоевал место в составе «Зенита».
Лето 2018-го — время прихода в команду Сергея Семака. В первый год российских футболистов ему не покупали. Зимой 2019-го в фарм-клубе «Зенита» оказался Андрей Мостовой, которого забрали у «Химок» (€ 50 тыс.). Потом через аренду в «Сочи» и тренировки с основой сине-бело-голубых Мостовой дорос до сборной России.
Летом 2019-го «Зенит» выкупил у «Витесса» Вячеслава Караваева (€ 8 млн). За защитника заплатили солидные деньги, так как он проявил себя в Европе. Тем не менее на тот момент Караваев ещё ни разу не сыграл за сборную. Дебютировал уже как игрок петербургской команды. Помимо того, тогда чемпионы России вернули трёх своих воспитанников: Алексея Сутормина из «Рубина» (по версии Transfermarkt, за него на самом деле заплатили € 3 млн), Данила Кругового из «Уфы» (€ 2 млн) и Александра Васютина из «Сарпсборга» (€ 700 тыс.). Первые двое попали в сборную уже из «Зенита», а голкипер за неё до сих пор не сыграл.
Зима 2020-го получилась пустой с точки зрения трансферов российских футболистов, а летом «Зенит» забрал из «Ростова» ещё одного своего воспитанника — Дмитрия Чистякова (€ 3,45 млн). Несколькими месяцами ранее центральный защитник приглашался в сборную и даже четыре раза попал в запас.
Зимой 2021-го петербургский клуб никого не подписал, а летом прошлого года приобрёл Станислава Крицюка у «Жил Висенте» (€ 2 млн). У голкипера было две игры за сборную ещё в 2016-м.
И вот теперь, в январе 2022-го, «Зенит» взял Адамова и Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» (€ 2,15 млн), который пока всего пару раз включался в заявку на матчи национальной команды.
Непохоже, чтобы «Зенит» ставил перед собой цель собирать лучших игроков страны. Конечно, такие попытки тоже были, например, переговоры с Алексеем Миранчуком и Марио Фернандесом (кстати, и за натурализованного бразильца в конце концов отказались переплачивать), но это не система. Работа петербургского клуба на российском рынке, скорее, напоминает лотерею — пусть и с неплохими шансами на успех, тем не менее без гарантий. Если новичок с паспортом РФ выстреливал, то попадал из «Зенита» в сборную на постоянной основе и автоматически увеличивал свою трансферную стоимость. Но многие не пользовались шансом, проигрывали конкуренцию и уходили.
«У нас нет никакой возможности приглашать сильных российских игроков, поскольку это очень дорого. Они нужны всем», — признавался в интервью Семак. «Зенит» не пользовался, казалось бы, даже доступными вариантами, например, не стал бороться нынешней зимой за основного нападающего сборной Фёдора Смолова.
«Зенит» оставляет деньги на легионеров. Судя по результатам, это правильный подход.
Автор: Анатолий Романов