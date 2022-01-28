Фанаты «Крыльев Советов» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID

«Мы, фанаты футбольного клуба “Крылья Советов”, не собираемся делать документы, по своей сути дублирующие действующие нормы законодательства, в связи с чем заявляем о бойкоте всех соревнований, на которых будет введен Fan ID.



Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, прекратят превращать нашу страну в главы из Книги “1984” и впредь не допустят содержание в законе фраз типа “имеется информация о намерении совершить противоправное действие”, поскольку под данную формулировку отказ в выдаче паспорта может получить кто угодно и когда угодно.



Также мы призываем всех болельщиков разных возрастов приходить на сектор активной поддержки D114, чтобы неистово поддержать нашу команду в оставшейся части турнира.



Данное заявление поддержано абсолютно всеми активными фанатами футбольного клуба “Крылья Советов”, также мы рассчитываем на поддержку боковых трибун, поскольку даже вы не будете застрахованы от отказа в выдаче вам права идти на футбол», — говорится в заявлении объединения Ultras'8.