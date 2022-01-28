Хендрикс: не чувствую, что в «Спартаке» у меня действительно был шанс проявить себя

«Я до сих пор не жалею, что сделал тогда такой выбор. Просто в спортивном плане, к сожалению, не сложилось. Не чувствую, что в “Спартаке” у меня действительно был шанс проявить себя.



Жизнь в Москве была прекрасной, всё шло хорошо. Я возвращаюсь в Нидерланды не с опущенными руками», — приводит слвова Хендрикса NOS.