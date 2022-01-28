Весной Азмуну в «Байере» и «Зените» ловить нечего, но есть вариант

Лучший бомбардир РПЛ сезона-2019/20 Сердар Азмун оказался в незавидном положении. После несогласованной с клубом поездки в соседний отель со сборов в ОАЭ на подписание контракта с «Байером» вокруг его персоны развернулась какая-то странная подковерная игра, недостойная такого классного футболиста, сыгравшего одну из ключевых ролей в трех чемпионских титулах «Зенита».

Можно понять, почему клубное руководство обиделось на игрока. Мало того, что он все-таки отказался от продления контракта, на что рассчитывали в команде (иначе почему не продали полгода назад, когда за его трансфер вполне можно было выручить десятку миллионов евро?), так еще и спутал все карты, лишив возможности устроить аукцион между потенциальными покупателями. До новости из Леверкузена на переговорах «Зенит» был в сильной позиции, а теперь оказался в слабой, и партнер всего один — «аспириновые».

Понятна и мотивация Азмуна. Он устал от неопределенности и хотел как можно скорее определиться с будущим, а заодно и не упустить отличный вариант, которого спустя пару месяцев могло уже и не быть. Он же не единственный в шорт-листе «Байера».

Месть «Зенита»: не отпустили в сборную, угрожают дублем

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Вот только ближайшие месяцы почти наверняка превратятся для него в футбольный ад, имеющий серьезные последствия. В России палки в колеса начал ставить питерский клуб, упускающий отличную возможность красиво расстаться с далеко не рядовым игроком. Сначала сине-бело-голубые не отпустили Азмуна в сборную Ирана.

«Присутствие Азмуна очень важно для сборной и для федерации. К сожалению, несмотря на приложенные федерацией и национальной командой усилия, “Зенит” не стал с нами сотрудничать должным образом, что выглядит странно и требует разбирательства. Мы направили обращение в ФИФА и хотим, чтобы расследование было проведено как можно скорее», — заявил директор по связям с общественностью Федерации футбола Ирана Хоссейн Шарифи.

Причем до того новостное агентство Tasnim объявило о положительном тесте форварда на коронавирус, сданном в расположении сборной, чего не могло быть в принципе, ведь до сборной он не доехал. Можно было бы предположить, что это выдумка журналистов, однако главный тренер сборной Ирана Драган Скошич вскоре рассказал, что это клуб предоставил такую информацию в ФФИ: «Сначала он сообщил нам, что результат тестирования положительный, затем выяснилось, что отрицательный. В таких делах нужно руководствоваться правилами Азиатской конфедерации футбола, однако ясно, что мы остались без игрока».

Возможно, проблемы со здоровьем у нападающего действительно есть. Во всяком случае, «Матч ТВ» сообщил, что «Байер», где иранец прошел медосмотр перед подписанием контракта, запретил ему тренироваться в течение двух недель. Однако в клубе игнорируют эту тему и упирают на дату вызова: «Вызов в сборную на Сердара Азмуна пришел позже установленных ФИФА сроков, в таких случаях решение остается за клубом. Из-за своего функционального состояния Азмун пропустил большую часть первого тренировочного сбора, не набрав должную физическую форму — он игрок “Зенита”, и тренерский штаб принял решение в интересах команды».

Здесь примечательна мотивировочная часть сообщения об интересах команды, поскольку ранее появлялись намеки на то, что клуб не только оштрафует Азмуна (хотя 50 тысяч евро при зарплате в 250 тысяч в месяц — ерунда), но и отправит до конца сезона в дубль. В наказание. Эту версию подтвердил и сам форвард в эфире своего инстаграма, пожаловавшись Артему Дзюбе на то, что его вынудили покинуть чат первой команды:

«Я ничего плохо не делал. Они сказали — я удалил этот чат. Я сегодня писал, вчера писал… Не знаю, чего они хотят. Я ничего плохо не делал никогда. Но все равно, без проблем. Люблю тебя, Артемчик. Ты всегда здесь, в сердце, брат. Еще три месяца я буду умирать за “Зенит”, без проблем. Поеду со второй командой, первой. Они хотят, чтобы я поехал со второй командой, я поеду, господи». Дзюба отреагировал словами поддержки: «Я знаю, это ложь».

Впрочем, даже если прогноз о дубле не сбудется, в России игрока не ждет ничего хорошего. «Зенит» уже практически решил вопрос о переходе 20-летнего нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто, а значит, Азмун становится лишь четвертым нападающим после Артема Дзюбы, Ивана Сергеева и бразильского новичка. Не потому, что уступает им в классе, а потому что все равно уже отрезанный ломоть. Если учесть, что Сергей Семак играет в одного форварда, которого поддерживают из глубины Малком и Клаудиньо, в Петербурге на игровое время можно уже не рассчитывать. В первой команде так точно.

Сейчас в «Байере» Азмун не вылезет из-под Шика и Аларио

При этом в Германии трансферное окно закрывается уже 31 января. По сведениям Kicker, сине-бело-голубые готовы пойти навстречу иранцу и досрочно отпустить его за небольшую сумму, но для этого сначала надо окончательно все решить по Алберто. Включая пятницу, на это есть три дня.

Беда только в том, что и переезд в бундеслигу прямо сейчас для Азмуна вообще не подарок судьбы. Последний матч он сыграл еще 3 декабря, а на сбор в Дубай приехал только 17 января, то есть игрок вообще не выходил на зеленый газон уже полтора месяца. Журналист Иван Карпов сообщает, что Сердар привез с собой два-три килограмма лишнего веса. Затем он тренировался вполноги, сдал положительный тест и был отстранен от тренировок, но даже если бы все шло, как по маслу, все равно стоило бы учесть, что до прохождения полноценных сборов ему было бы далеко.

Меж тем, игроки «Байера» находятся в превосходной физической форме. Основной форвард команды Патрик Шик забивает каждые 75 минут (17 голов в 18 матчах) и является безальтернативным первым номером в нападении. При необходимости его могут подстраховать Лукас Аларио (малорезультативен, но отдал голевую на прошлой неделе в игре с «Аугсбургом») и номинальный вингер Амин Адли — почти не пропускающий игры крепкий игрок ротации, проведший в нынешнем сезоне пять матчей в центре нападения.

С ходу выиграть конкуренцию Азмуну будет нереально, тем более, что ближайшие две недели ему вообще не позволят тренироваться. Значит, месяца полтора точно уйдут на набор физических кондиций, но без игровой практики они ничего не значат. А на дворе будет уже середина марта, пора решающих матчей в борьбе за место в Лиге чемпионов. Так что в лучшем случае иранец несколько раз получит считанные минуты в концовках, чем будет мало отличаться от Александра Кокорина в «Фиорентине». А там уже и сезон завершится.

Полгода без футбола сильно бьют по психике и уверенности любого футболиста, и Азмун не исключение. Тем более, на фоне таких мощных конкурентов. Так что к лету он приползет ослабленным в первую очередь морально. И далеко не факт, что сможет вернуться на свой уровень на летних сборах. Да и «Байер», расставшись с лучшим бомбардиром Шиком (за ним уже гоняются несколько грандов), наверняка не рискнет после такого знакомства с Азмуном делать на него ставку и вырученные от продажи чеха деньги вложит в кого-нибудь перспективного, имевшего весной солидную игровую практику. И далеко не факт, что Азмуну удастся выиграть у новичка конкуренцию.

Надежда только на продажу с последующей арендой, но об этом никто не говорит

Вообще переезд из России в Европу в зимнее трансферное окно — далеко не лучшая затея из-за лишь кажущейся синхронности календаря. Из РПЛ игрок уезжает почти сразу после отпуска и зачастую посреди сборов, а в топ-5 ведущих лиг пауз практически нет.

Поэтому одно дело, когда ты игрок сборной Аргентины Леандро Паредес, за которого «ПСЖ» отваливает 40 миллионов, и совсем другое — когда ты игрок уровня Кокорина или Федора Смолова (характерно, что оба тоже нападающие). Экс-спартаковец во Флоренции после перехода прошлой весной провел на поле лишь 91 минуту, а новоиспеченный динамовец хотя и получал в «Сельте» достаточно времени, за 748 минут забил всего два мяча. Для сравнения, Яго Аспас после приезда россиянина наколотил семь мячей. Посмотрев на Федора вблизи, в Виго его решили не выкупать.

Как бы и Азмуну не испортить впечатления о себе при первом знакомстве, которое на деле может оказаться и последним. Ничто ведь не мешает «Байеру» отправить его в аренду какому-нибудь «Аугсбургу», и попробуй потом оттуда выбраться.