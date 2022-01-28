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16:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Гончаренко: Моуринью подошел и спросил меня, подойдет ли Смолов «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко рассказал историю о разговоре с Жозе Моуринью по поводу Федора Смолова.

Краснодар
Манчестер Юнайтед
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Источник: РИА "Новости"
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«У меня было знаменитое общение с Моуринью. Из-за срока давности снимаем гриф с этой истории. Перед матчем с “МЮ” в Манчестере ко мне подходит Моуринью и на английском спрашивает: “Слушай, Федя Смолов подойдёт к нам в команду?” И я на своём “великолепном” английском ему ответил. Мне показалось, что он ничего не понял, но кивал головой. Я сказал: “Конечно, подойдёт. Берите! Федя вас должен порадовать”.

Куда его хотел Моуринью? В “Манчестер Юнайтед”. Не знаю, насколько это было серьёзно. По крайней мере, он спрашивал. После матча мне набирает сын и говорит: “Пап, а как ты с ним разговаривал? На каком языке ты с ним общался?” Камера выхватила, как мы секунд 30 общались. И я сыну говорю: “Ты чего, обалдел? Я великолепно знаю английский язык”. А сын мне отвечает: “Да что ты там знаешь! Это я знаю, а ты не знаешь”.

Можно ли сказать, что Смолов не попал в “МЮ” из-за моего плохого английского? Из-за моего плохого произношения, да! (смеётся) Конечно, мне хочется выучить английский», — сказал Виктор Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

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