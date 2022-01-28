Болельщики «Рубина» отказались от посещения стадиона из-за введния Fan ID

— Мы, активные фанаты казанского «Рубина», приняли однозначное и единогласное решение выразить протест абсурдной инициативе чиновников и отказываемся от оформления Fan ID (паспорта болельщика), а следовательно и посещения любых спортивных мероприятий, для которых потребуется предоставление данной бумажки. Являясь хранителями ценностей традиционной фанатской культуры, мы считаем недопустимым идти на поводу людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр, где каждый неугодный властям болельщик может быть «забанен» на годы просто за то, что он не понравится условному стюарду или уполномоченному лицу.

Мы не единожды сталкивались с беспределом во всех его проявлениях за долгие годы существования движа. Фан айди призван не обеспечить безопасность зрителей, а упростить людям в погонах депортацию «неправильных» болельщиков за пределы стадионов России — никаких иллюзий на этот счет у нас нет.