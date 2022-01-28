Болельщики «Рубина» отказались от посещения стадиона из-за введния Fan ID
Объединения фанатов казанского «Рубина» высказало свою позицию относительно введения Fan ID на российских стадионах.
Объединения фанатов казанского «Рубина» высказало свою позицию относительно введения Fan ID на российских стадионах.
— Мы, активные фанаты казанского «Рубина», приняли однозначное и единогласное решение выразить протест абсурдной инициативе чиновников и отказываемся от оформления Fan ID (паспорта болельщика), а следовательно и посещения любых спортивных мероприятий, для которых потребуется предоставление данной бумажки. Являясь хранителями ценностей традиционной фанатской культуры, мы считаем недопустимым идти на поводу людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр, где каждый неугодный властям болельщик может быть «забанен» на годы просто за то, что он не понравится условному стюарду или уполномоченному лицу.
Мы не единожды сталкивались с беспределом во всех его проявлениях за долгие годы существования движа. Фан айди призван не обеспечить безопасность зрителей, а упростить людям в погонах депортацию «неправильных» болельщиков за пределы стадионов России — никаких иллюзий на этот счет у нас нет.
Мы любим «Рубин» всем сердцем, всегда поддерживаем команду, и продолжим болеть за неё до конца, изыскивая любые доступные нам способы за пределами стадиона, пока закон о паспорте болельщика не будет предан забвению. Футбол для фанатов! — говорится в заявлении болельщиков в Instagram.