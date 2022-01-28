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18:01 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Газизов предъявил в суде расписку владельца «Спартака» Федуна о передаче акций клуба

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов предоставил районному суду Уфы расписку владельца команды Леонида Федуна. Как утверждает сторона экс-сотрудника красно-белых, этот документ обязывает Федуна передать Газизову часть акций клуба. Предоставление расписки произошло на заседании суда по иску Газизова к своему экс-работодателю по взысканию долга в 101 млн руб., сообщает «Бизнес Online».

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Источник: РИА "Новости"

Федун в зале суда не присутствовал. Заседание перенесли на 4 марта из-за изменений, внесенных Газизовым в иск — функционер неправильно указал футбольный сезон, за который ему, по его мнению, полагаются выплаты от клуба. Адвокаты, представляющие «Спартак», попросили проверить подлинность представленной расписки. Юрист красно-белых Татьяна Завьялова в беседе с «Чемпионатом» заявила, что информация в документе не является обязательствами клуба.

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«Как юрист могу сказать: ничего из перечисленного в этой рукописной бумаге, где нет числа и обязательств, в трудовой договор не легло. Совет директоров такие условия не одобрил. Это некий лист обсуждений двух сторон — не более. Из всего того, что там нарисовано, ничего утверждено в трудовом договоре не было. Более того, это даже не нашло своего отражения в расторжении к трудовому договору», — сказала Завьялова.

В декабре Газизов проиграл «Спартаку» в суде: функционеру отказали в выплате неустойки размером в 299,4 млн евро. В конце декабря гендир «Уфы» подал новый иск на клуб с требованием взыскать с красно-белых долг 101 млн руб., которые, предположительно, клуб не выплатил Газизову за выход команды в еврокубки по итогам минувшего сезона.

Газизов ушел из «Спартака» в декабре 2020 г. Он проработал в московском клубе меньше полугода. В «Спартаке» объяснили отставку тем, что менеджер не предложил видение стратегического развития клуба, которое бы разделяли акционеры команды.

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