«Спартак» упустил победу в первом матче под руководством Ваноли
«Спартак» сыграл вничью со «Слованом» в товарищеском матче на сборе в Дубае. Встреча закончилась со счетом 2:2.
Спартак
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«Спартак» сыграл вничью со «Слованом» в товарищеском матче на сборе в Дубае. Встреча закончилась со счетом 2:2.
В первом тайме красно-белые забили два гола: отличились Денис Денисов и Зелимхан Бакаев. Однако во второй половине москвичи пропустили два мяча и упустили победу.
Это была первая встреча «Спартака» под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли.