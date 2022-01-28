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18:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» упустил победу в первом матче под руководством Ваноли

«Спартак» сыграл вничью со «Слованом» в товарищеском матче на сборе в Дубае. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Спартак
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В первом тайме красно-белые забили два гола: отличились Денис Денисов и Зелимхан Бакаев. Однако во второй половине москвичи пропустили два мяча и упустили победу.

Это была первая встреча «Спартака» под руководством нового главного тренера Паоло Ваноли.

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