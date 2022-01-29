Сердар Азмун: все колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце

Напомним, на прошлой неделе Азмун заключил соглашение с «Байером» до 2027 года. Планируется, что он перейдёт в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечёт его контракт с «Зенитом». Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» намерен наказать Азмуна за самовольный отъезд из расположения клуба для подписания контракта с «Байером».