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12:59 (мск), источник: Sports.Ru

Фанаты «Уфы» отказались от Fan ID: «Сначала нас загоняют в клетки на стадионах, теперь надо оформлять бесполезный документ»

Объединение болельщиков «Уфы» «Уфимцы» выступило против введения Fan ID.

УфаПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Фан-уйди

«Фанаты ФК “Уфа” приняли решение отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться этот пресловутый “паспорт болельщика”. У нас вызывает недоумение тот факт, что сначала на стадионах нас загоняют в клетки, а теперь, чтобы в них попасть, надо еще и оформлять бесполезный документ.

Мы не оставим свой клуб. Мы будем поддерживать его во всех мероприятиях, связанных с клубом, но не требующих наличия Fan ID, в том числе в матчах молодежных и других команд.

Призываем всех уфимцев активизироваться в плане посещений домашних, а особенно выездных матчей оставшейся части чемпионата. Фанат — не преступник!» — говорится в заявлении фанатов.

Ранее против введения Fan ID выступили фанатские объединения «Спартака», «Зенита», «Ростова» и «Крыльев Советов».

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