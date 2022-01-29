Фанаты «Уфы» отказались от Fan ID: «Сначала нас загоняют в клетки на стадионах, теперь надо оформлять бесполезный документ»
Объединение болельщиков «Уфы» «Уфимцы» выступило против введения Fan ID.
Объединение болельщиков «Уфы» «Уфимцы» выступило против введения Fan ID.
«Фанаты ФК “Уфа” приняли решение отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться этот пресловутый “паспорт болельщика”. У нас вызывает недоумение тот факт, что сначала на стадионах нас загоняют в клетки, а теперь, чтобы в них попасть, надо еще и оформлять бесполезный документ.
Мы не оставим свой клуб. Мы будем поддерживать его во всех мероприятиях, связанных с клубом, но не требующих наличия Fan ID, в том числе в матчах молодежных и других команд.
Призываем всех уфимцев активизироваться в плане посещений домашних, а особенно выездных матчей оставшейся части чемпионата. Фанат — не преступник!» — говорится в заявлении фанатов.
Ранее против введения Fan ID выступили фанатские объединения «Спартака», «Зенита», «Ростова» и «Крыльев Советов».