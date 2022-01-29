«Зенит» отправился на сборы в Португалию без футболиста Азмуна
ТАСС, 29 января. Российский футбольный клуб «Зенит» отправился на тренировочные сборы в Португалию без иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».
ТАСС, 29 января. Российский футбольный клуб «Зенит» отправился на тренировочные сборы в Португалию без иранского нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».
Азмун в январе подписал контракт с германским «Байером», к которому должен присоединиться после окончания текущего сезона. Ранее появилась информация, что иранский футболист может оказаться в «Байере» уже зимой, если «Зенит» успеет подписать в зимнее трансферное окно бразильского нападающего Юри Алберто.
На тренировочный сбор отправились 27 футболистов, в том числе и новички клуба — нападающий Иван Сергеев и защитник Арсен Адамов. Полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос присоединится к клубу после окончания отборочных матчей к чемпионату мира в Катаре.
Азмуну 27 лет, за «Зенит» он выступает с 2019 года, в составе команды нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок России. Всего за клуб иранец провел 104 матча, забив 62 гола и отдав 23 результативные передачи.
«Зенит» занимает первое место в Тинькофф — Российской премьер-лиге, набрав 38 очков после 18 игр. Ближайший официальный матч клуб проведет 17 февраля против испанского «Бетиса» в раунде плей-офф за право сыграть в ⅛ финала Лиги Европы.