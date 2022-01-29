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14:06 (мск), источник: Life.ru

Болельщики еще двух российских клубов присоединились к бойкоту Fan ID

Болельщики футбольных клубов «Динамо» и «Уфа» присоединились к бойкоту системы Fan ID, которая начнёт работать с 1 июля 2022 года. Об этом говорится в заявлении поклонников команд.

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Источник: РИА "Новости"

«Объединение болельщиков “Динамо” против оформления Fan ID и против посещения матчей под его эгидой! Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий», — говорится в сообщении фанатов бело-голубых.

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Фан-уйди

Ранее Лайф сообщал, что болельщики «Зенита» и «Спартака» выступили с заявлением о бойкоте матчей своих команд из-за введения системы Fan ID. Позднее к ним присоединились фанаты «Ростова». Отметим, что главная цель создания «паспортов болельщиков» — обеспечение безопасности на стадионах. Добавим, что система была опробована во время Кубка конфедераций 2017 года, ЧМ-2018 и матчей Евро-2020, которые проходили в Санкт-Петербурге.

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