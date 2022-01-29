По принципам Конте. Подойдут ли «Спартаку» жесткость и дисциплина Ваноли?

«Спартак» вот уже много лет проводит сборы в ОАЭ. И тренировочный лагерь Паоло Ваноли принципиально отличается от тех условий, что были в команде раньше при Валерии Карпине, Дмитрии Аленичеве, Массимо Каррере, Олеге Кононове и Доменико Тедеско.

Небывалая закрытость команды

Если честно, никогда еще на моей памяти «Спартак» на сборах не был столь закрытым. Были моменты плохого настроения у Карреры, закрывал отдельные тренировки, посвященные тактике, Тедеско. Да даже Руй Витория, летом игнорировавший аж целых трех с трудом добравшихся до Австрии через закрытые границы журналистов, не жестил с мерами предосторожности. Ваноли же требовал, чтобы на поле и рядом с ним всегда находился минимально необходимый штаб. А любого постороннего, будь то журналист или болельщик, сумевший пробраться к полю, где работала команда, тут же выдворяли куда подальше.

Тем удивительнее было общаться с тренером после игры со «Слованом» (отдельная благодарность пресс-службе за то, что устроила подобный флеш) — итальянец вовсе не выглядел сверхжестким или раздраженным от наличия рядом журналистов. Ответил на все вопросы, поблагодарил и, надев маску, пошел работать дальше. Какой Ваноли на публике и внутри коллектива, всем нам еще только предстоит узнать. Пока же констатируем: информации из «Спартака» был минимум, и почти вся она получена, скажем так, от «источников, знакомых с ситуацией».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pE6XcJ4J1a8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Жесткая дисциплина и порядок

На сборе удалось пообщаться с Джорданом Ларссоном и Александром Соболевым. Их интервью вы сможете прочитать в «СЭ» в ближайшее время. Обоих футболистов, разумеется, спросил про различия между принципами работы Руя Витории и Ваноли. И игроки вовсе не единственные источники информации о том, что при Ваноли в «Спартаке» установилась строжайшая дисциплина. Виной ли тому новый штамм коронавируса или же итальянец хочет с первых дней работы сразу обозначить свою позицию главного, но я никогда не видел спартаковцев в Дубае такими.

Такими измученными — наверное, это максимально верное слово. Никаких выходных во время первого сбора, никаких семей, никаких поездок к Бурдж-Халифе или в ресторан к Нусрету. Только ежедневная двухразовая работа. Понятно, что в таком режиме уже и думать не хочется ни о каких развлечениях — успевать бы восстановиться. Все 12 дней команда провела в уединенном в пустыне Джебель-Али отеле, носа не высовывая никуда дальше тренировочного поля и тренажерного зала.

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Помимо медицинской предосторожности и желания с первых дней дать понять команде, кто тут главный, есть и еще одна возможная причина такой закрытости — сплочение коллектива. Ваноли чужой для этой команды, а она — для него. И нахождение всех вместе в условно закрытом пространстве помогает лучше понять и узнать друг друга. Ну и, конечно же, активно помогают в этом итальянцу координатор Артем Ребров и тренер Андрей Ещенко. Оба совсем недавно завершили карьеру, для них это тоже определенный вызов — сломать психологию игрока и начать думать иначе. Геннадич и Олегыч, как обращаются к ним недавние партнеры по раздевалке, являются связующим звеном между «Спартаком» 2021 года и той командой, что мы увидим после сборов в 2022-м.

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Омоложение состава

Традиционно новый главный тренер взял на сбор большое количество молодых игроков. Как обычно, были подтянуты ребята из «Спартака-2» и молодежной команды. Однако все сделанные клубом до старта и во время первого сбора трансферы тоже сработали на омоложение состава. В итоге Ваноли получил в свое распоряжение материал, из которого удобно лепить новую команду. Ну, а опытные футболисты вроде Промеса, Мозеса или Джикии, разумеется, должны создать фундамент для этой постройки и стать проводниками тренерских идей.

«Спартак» меняется прямо сейчас, и меняется довольно сильно. Так, в первом же матче в Дубае против «Слована» в центре обороны играл Руслан Литвинов. Учитывая скорый отъезд на родину Самюэля Жиго и продолжающееся восстановление Павла Маслова, опыт выступления на этой позиции будет очень важен. Покинул клуб Йоррит Хендрикс, что освобождает место в центре полузащиты для российских игроков. Этим уже воспользовался Даниил Денисов, забивший свой первый гол за основу тому же «Словану».

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Уверен, Ваноли уже сегодня держит в голове изменения, что произойдут летом: уход Жиго, вероятный уход Бакаева, Кутепова и Рассказова, возможные возвращения Тиля, Хендрикса и Крала. После матча со словаками тренер рассказал, что «Спартак» в плане тактики всегда должен иметь план Б. Тот самый, который почему-то отрицал Массимо Каррера после прихода в команду Рауля Рианчо. В итоге постоянные 4−3−3 и отсутствие гибкости привели к увольнению обоих и приходу Олега Кононова.

Смотря на работу Ваноли, так и тянет сравнить его с Антонио Конте: та же экспрессия, а порой и агрессия; то же внимание к деталям; да даже схема с тремя центральными защитниками, которую он получил в качестве багажа Тедеско, почти та же. Ваноли, как и Конте, установил свои довольно жесткие порядки во всем, что касается команды. И хочется верить, что он ведет «Спартак» правильной дорогой.