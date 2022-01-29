Нападающий «Спартака» Понсе может перейти в испанский «Эльче»
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе может продолжить карьеру в «Эльче», сообщает Cazurreando.com.
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе может продолжить карьеру в «Эльче», сообщает Cazurreando.com.
По информации источника, испанский клуб близок к покупке 24-летнего аргентинца. Сообщается, что «Эльче» интересуется форвардом с прошлого лета.
В сезоне-2021/22 Понсе забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Спартак». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.