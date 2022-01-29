Кошмарный год Антона Миранчука — без перехода в «Зенит» и полных матчей. Что с ним сейчас?

Осень 2020-го — лучшее время Антона Миранчука в «Локо». После отъезда брата Марко Николич сделал его определяющим игроком в атаке, и он не подвёл: забил три в самой достойной Лиге чемпионов команды с «Баварией» и «Атлетико», стабильно вызывался в сборную Черчесовым, а тренер методично интегрировал его в состав. Да, в декабре футболист услышал знаменитую цитату про «золотой актив», но вряд ли это испортило общее впечатление. В итоговом интервью года Антон озвучил скромную мечту, которая должна была стать ближайшей целью — уехать в европейский чемпионат вслед за братом. В идеальном мире это могло случиться как раз в 2021-м. Игрок продолжил бы прогрессировать при Николиче, а летом клуб получил бы предложение от клуба из топ-5. Но всё сломалось в самом начале.

Проблемы со здоровьем и пропуск Евро-2020

На первом сборе в январе Николич затеял тактическую революцию с переходом на ромб, но Миранчук не был в ней задействован. Тогда он почувствовал боль в приводящей мышце, и медштаб команды запустил консервативное лечение. То есть игрок почти не тренировался и день за днём делал процедуры. Планировалось, что к весне все страдания закончатся: он вернётся без операции и сразу на высокий уровень. В апреле Антон начал тренировки, к середине месяца — первые матчи. Николич давал ему дозированное количество времени: максимум, что он получил за месяц — по тайму с «Динамо» и «Уралом». Так или иначе, 8 матчей за 35 дней — неплохой сценарий возвращения.

Миранчук наверняка рассчитывал, что Станислав Черчесов оценит такие старания и рассмотрит возможность его участия в финальной части Евро-2020. Но в итоге полузащитник не попал даже в расширенный состав. Видимо, важную роль сыграла та самая травма. Ведь главный врач команды Эдуард Безуглов как никто другой знал специфику повреждения — он работал и со сборной, и в клубе.

Летом начались сборы, где Миранчук тренировался наравне со всеми и даже играл товарищеские матчи. Незадолго до этого произошёл другой важный эпизод: в «Локо» поменялся медштаб — вместо Безуглова и Карлицкого в клуб пришли Репетюк и Резепов. Именно двух последних после обвинят во всех проблемах Антона. Так или иначе, в июле он начал сезон вместе с остальными, пусть и на скамейке запасных. Миранчук по-прежнему не чувствовал себя достаточно здоровым для целого матча, поэтому выходил на замену. Но через месяц закончилась и эта практика. Параллельно сорвались переговоры с «Зенитом».

Срыв перехода в «Зенит»

В Петербурге действительно хотели взять Антона. Но руководство не было полностью погружено в ситуацию с его травмой. Агент футболиста Вадим Шпинёв считал, что ситуация близка к разрешению и вскоре Миранчук вернётся на свой уровень. При этом по своим данным он не особо подходил под концепцию Рангника, поэтому переход в «Зенит» казался логичным решением. Особенно с учётом того, что игрока очень хотел видеть в составе Сергей Семак. Стороны договорились о сумме и личном контракте. А потом в «Зените» узнали, что игрок, вероятно, даже не пройдёт медосмотр. Так как вновь почувствовал боль и больше не играет за «Локо». Здесь уже выступил Шпинёв и назвал виновного в истории.

«У Антона проблема с января. Постоянные боли то утихают, то усиливаются. Иногда приходится применять обезболивание. Это всё затягивается, но никто ничего не делает. К сожалению, медицинский штаб возглавляет человек, которого на этой должности быть не должно просто по определению. Потому что он иуда в первую очередь. Во-вторых, его профессиональные качества далеки от идеала, человек не должен занимать это место», — сказал Шпинёв «СЭ».

Антон отправился на новое лечение, но теперь в Германию. Там у него выявили частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения. Репетюк же продолжил работу в «Локо».

Что с Антоном сейчас?

Миранчук полетел на первый зимний сбор «Локо» и постепенно начинает работать полноценно. Правда, как сообщил «РБ-Спорт», ему ещё раз нужно слетать в Германию, чтобы немецкие специалисты убедились в правильности восстановления. Полноценное участие Миранчука в тренировках и товарищеских матчах ожидается ко второму сбору. А у Маркуса Гисдоля при желании будет время встроить игрока в тактическую модель команды.