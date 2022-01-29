Деспотович не планирует уходить из «Рубина». Он будет тренироваться с дублем
Представитель форварда «Рубина» Джордже Деспотовича Юрий Горбенко прокомментировал перспективы нападающего в казанском клубе.
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Представитель форварда «Рубина» Джордже Деспотовича Юрий Горбенко прокомментировал перспективы нападающего в казанском клубе.
Официальная позиция Джордже такова: он собирается отработать свой контракт до конца и никуда не планирует уходить. Да и сам уход из клуба невозможен без разрыва контракта. 3 февраля он отправится в Турцию и будет работать с дублирующим составом “Рубина”.
Напомним, 29-летний нападающий был отстранен от работы с «Рубином» на сборах команды в Турции и переведен в дубль.