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19:14 (мск), источник: Sport24

Деспотович не планирует уходить из «Рубина». Он будет тренироваться с дублем

Представитель форварда «Рубина» Джордже Деспотовича Юрий Горбенко прокомментировал перспективы нападающего в казанском клубе.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Официальная позиция Джордже такова: он собирается отработать свой контракт до конца и никуда не планирует уходить. Да и сам уход из клуба невозможен без разрыва контракта. 3 февраля он отправится в Турцию и будет работать с дублирующим составом “Рубина”.

Напомним, 29-летний нападающий был отстранен от работы с «Рубином» на сборах команды в Турции и переведен в дубль.

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