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22:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» пустит средства от трансфера Азмуна в «Байер» на приобретение Юри Алберто

Сделка по переходу 20-летнего форварда Юри Алберто из «Интернасионала» в «Зенит» вошла в завершающую стадию — она должна быть закрыта в самое ближайшее время.

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Источник: AFP 2021
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При этом из-за того, что покупка произойдет уже этой зимой, а не летом, сумма компенсации бразильскому клубу вырастет с 17 миллионов евро плюс бонусы за достижения футболиста до порядка 24 миллионов.

Разницу сине-бело-голубые покроют за счет немедленной продажи 27-летнего нападающего Сердара Азмуна в «Байер». Ранее иранец заключил с леверкузенцами контракт с лета (соглашение с «Зенитом» действует до 30 июня 2022 года), но в итоге он переедет в Германию до конца января.

Ранее сообщалось, что при таком сценарии питерцы намерены выручить около 5 миллионов евро. К тому же, по данным «СЭ», Азмун откажется от части премиальных за прошлый год плюс зенитовцы сэкономят на его зарплате.

По факту все средства, вырученные от ухода легионера в бундеслигу, лидер РПЛ пустит на выкуп Юри Алберто.

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