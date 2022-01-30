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01:12 (мск), источник: Sports.Ru

Жиго уходит в «Марсель» — но доиграет весну за «Спартак». Ему никак не остаться в России из-за семейных проблем

Иначе не сможет добиться опеки над сыном.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго уже летом перестанет быть защитником «Спартака» — «Марсель» объявил о договоренности по переходу 28-летнего француза.

Причем это не отложенный трансфер, уже теперь Жиго принадлежит «Марселю», но до конца сезона-2021/22 его отдали в аренду «Спартак», то есть эти чемпионат России и Лигу Европы ключевой игрок обороны проведет в составе москвичей.

Почему Жиго не уговорили остаться? Он же так прижился

Обстоятельства, которые заставили француза возвращаться в родную страну, оказались сильнее комфорта в России.

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Здесь он стал важнейшим, одним из самых надежных игроков «Спартака» и точно входит в топ всей лиги на своей позиции. К тому же Самюэль выучил русский язык — настолько, что в октябре после яркого камбэка в игре с «Динамо» поговорил по-русски в интервью.

И все же гораздо важнее, что Жиго необходимо находиться в Европе: при обсуждении нового контракта со «Спартаком» не продвинулись дальше стартового вопроса, потому что речь идет в том числе о ребенке Самюэля.

Дело в том, что сейчас у него идет суд с бывшей женой по поводу опеки над сыном, сообщал пару недель назад «Чемпионат». Ребенок родился 1 января 2019-го во Франции. Девушка отказалась ехать в Россию, они развелись, сын живет с матерью. По французским законам необходимо, чтобы Жиго постоянно находился рядом с ребенком. Только в этом случае он может получить возможность опеки над ним.

Почему «Марсель» платит за Жиго сейчас, хотя мог бы договориться и бесплатно забрать летом?

Пока неясно, сколько именно «Марсель» должен «Спартаку» за Жиго — есть только подтверждение самого перехода. Но очевидно, что хотя бы символические деньги красно-белые должны получить (на Transfermarkt вообще уже указано, что заплатили 2 млн евро).

Смысл этого хода сейчас в том, что у «Марселя» только одна опция — усиливаться сейчас, в зимнее трансферное окно. Летом уже не удастся, потому что вступит в силу трансферный бан французского клуба. Не получится ни купить новичков, ни подписать свободными агентами.

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В ФИФА наказали «Марсель» на два окна из-за перехода полузащитника Папа Гуйе из «Гавра» в 2020-м. Он подписал пятилетний контракт с «Уотфордом», а уже через 17 часов присоединился к «Марселю». Игрока отстранили от футбола на четыре месяца, марсельцы заплатят английскому клубу 2,5 млн евро.

Дело еще будут рассматривать в CAS, потому что «Марсель» вообще не согласен с наказанием, а «Уотфорд» требудет 10 млн евро штрафа, но пока во французском клубе явно ориентируются на имеющееся решение. Запрет на регистрацию новых футболистов вступит в силу летом, поэтому действуют сейчас.

***

Как вы считаете, какой вариант центра обороны теперь готовить «Спартаку»? Переставлять Георгия Джикию с левой стороны в центр? Переводить в оборону Руслана Литвинова? Больше доверять Илье Кутепову?

Время на закрытые эксперименты есть, пока до мая Жиго, отыгравшися за «Спартак» 77 матчей только в РПЛ и забивший девять мячей, еще в Москве.

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