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10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА и «Индепендьенте» согласовали переход Адольфо Гайча на правах аренды

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий за «Уэску» на правах аренды, продолжит карьеру в «Индепендьенте», сообщает журналист Гастон Эдул на своей странице в «Твиттере».

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, московский клуб принял предложение «Индепендьенте». Стороны согласовали переход Гайча на правах аренды. Теперь аргентинскому клубу предстоит обсудить условия личного контракта с форвардом.

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Напомним, Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. В январе 2021 года форвард отправился в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах нападающий забил два гола. В нынешнем сезоне Гайч пропустил матчи первых туров Российской Премьер-Лиги из-за участия в олимпийском футбольном турнире в Токио в составе национальной команды Аргентины. Затем нападающий перешёл в «Уэску» на правах аренды. Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.

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