«Химки» презентовали новый клубный стиль в честь своего 25-летия

«Наша команда была сформирована в 1996 году на базе двух городских коллективов — “Новатор” и “Родина”. Однако указ об образовании профессионального клуба был подписан именно 30 января 1997 года. Эта дата считается днём рождения ФК “Химки”.



Мы поздравляем наших болельщиков, сотрудников клуба, футболистов, тренерский штаб и всех, кто был неразрывно связан с историей “Химок”. К юбилейному Дню рождения клуб разработал новый фирменный стиль, который украсит социальные сети и официальный сайт клуба во второй части сезона РПЛ. За основу обновлённого дизайна был взят хештег #этотольконачало.



Центральное место в новом дизайне занимают римские цифры XXV и элементы космоса, связанные с основными предприятиями ракетно-космической промышленности городского округа Химки. Большое внимание уделено отрисовке цифр “XX”. Кроме первоначального значения, “X” визуально ассоциируется с “Химками” и одной из главных достопримечательностей города — монументом “Противотанковые ежи”, — сообщается на официальном сайте “Химок”.