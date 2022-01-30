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15:06 (мск), источник: Life.ru

Нападающий ЦСКА Чалов может продолжить карьеру в Италии

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов может уже зимой перейти в итальянскую «Венецию», сообщает Tuttomercatoweb.

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Источник: РИА "Новости"

По данным издания, венецианцы ищут нападающего. Приоритетным вариантом был перуанец Джанлука Лападула, однако после неудачи в переговорах с ним «Венеция» переключилась на Чалова. При этом в сообщении не уточняется, идёт ли речь об аренде или рассматривается полноценный трансфер.

Добавим, что Фёдор Чалов в текущем сезоне провёл 18 матчей, в которых забил три гола и пять раз отдал результативную передачу.

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