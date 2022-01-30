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17:28 (мск), источник: ТАСС

Бразилец Юри Алберто подписал контракт с футбольным клубом «Зенит»

ТАСС, 30 января. Бразильский нападающий Юри Алберто подписал контракт с петербургским клубом «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AFP 2021

Контракт с игроком рассчитан на 5 лет.

Алберто 20 лет, он является воспитанником бразильского «Сантоса». С 2020 года играет за «Интернасьонал», в составе которого футболист провел 85 матчей, забил 29 голов, отдал пять результативных передач.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Зенит» занимает первое место в Тинькофф — Российской премьер-лиге, набрав 38 очков после 18 туров. Ближайший официальный матч клуб проведет 17 февраля дома против испанского «Бетиса» в раунде плей-офф за право сыграть в ⅛ финала Лиги Европы. В чемпионате России «Зенит» 28 февраля примет казанский «Рубин».

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