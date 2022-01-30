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17:29 (мск), источник: Sports.Ru

Азмун переходит в «Байер» зимой. «Зенит» подтвердил

«Зенит» объявил об уходе форварда Сердара Азмуна в «Байер». Клубы договорились о переходе 27-летнего иранца в зимнее трансферное окно.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Азмун выступал за петербургский клуб с февраля 2019 года. На счету форварда 62 гола в 104 матчах, 17 голевых передач, а также титул лучшего бомбардира сезона-2019/20 и лучшего футболиста сезона-2020/21 по версии РФС.

В составе «Зенит» Азмун выиграл три титула чемпионов страны, Кубок и два Суперкубка России.

«Футбольный клуб “Зенит” благодарит Сердара Азмуна за невероятную результативность, радость от наших общих побед и любовь к сине-бело-голубым и болельщикам!» — говорится в сообщении клуба.

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