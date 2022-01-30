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20:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» одержал победу над «Волеренгой» в товарищеском матче

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. «Краснодар» обыграл норвежский футбольный клуб «Волеренга» в товарищеском матче.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в испанской Марбелье, завершилась со счетом 1:0. В составе победителей на 43-й минуте отличился Эдуард Сперцян.

В следующей товарищеской игре российский клуб встретится со шведским «Хеккеном». Первый официальный матч после зимней паузы «Краснодар» должен провести против московского «Локомотива» 27 февраля в рамках 19-го тура чемпионата России.

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