«Спасибо за то, что терпели меня эти три года». Азмун обратился к болельщикам «Зенита»

«Привет всем уважаемым болельщикам “Зенита”. Спасибо за то, что терпели меня эти три года. Спасибо, что поддерживали меня эти три года. У меня всегда были отличные отношения с вами. И со всеми, кто работал в “Зените”. И эти хорошие отношения у меня останутся.

Очень не люблю прощаться, надеюсь, что мы еще увидимся. Хочу пожелать удачи «Зениту» в чемпионате России и еврокубках. Спасибо вам за все хорошее, что вы сделали для меня. Сделал все, что мог, и вы всегда останетесь в мое сердце. Спасибо за все!" — сказал Азмун.