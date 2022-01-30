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20:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спасибо за то, что терпели меня эти три года». Азмун обратился к болельщикам «Зенита»

Нападающий Сердар Азмун обратился к болельщикам «Зенита». 30 января было объявлено о его переходе в немецкий «Байер».

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Источник: РИА "Новости"

«Привет всем уважаемым болельщикам “Зенита”. Спасибо за то, что терпели меня эти три года. Спасибо, что поддерживали меня эти три года. У меня всегда были отличные отношения с вами. И со всеми, кто работал в “Зените”. И эти хорошие отношения у меня останутся.

Очень не люблю прощаться, надеюсь, что мы еще увидимся. Хочу пожелать удачи «Зениту» в чемпионате России и еврокубках. Спасибо вам за все хорошее, что вы сделали для меня. Сделал все, что мог, и вы всегда останетесь в мое сердце. Спасибо за все!" — сказал Азмун.

Иранец выступал за «Зенит» с 2019 года. В составе сине-бело-голубых нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России и один раз — кубок страны.

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