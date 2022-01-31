Алберто прошел приветственный «коридор» «Зенита» и получил пинок от Дзюбы: видео
Футболисты «Зенита» поприветствовали в команде новичка Юри Алберто.
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Футболисты «Зенита» поприветствовали в команде новичка Юри Алберто.
Футболисты «Зенита» поприветствовали в команде новичка Юри Алберто.
Игроки устроили для 20-летнего бразильца традиционный «коридор», хлопая его по спине, а Артем Дзюба попытался его пнуть.
Контракт Алберто с сине-бело-голубыми рассчитан на пять лет.