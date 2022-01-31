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09:44 (мск), источник: Sport24

Алберто прошел приветственный «коридор» «Зенита» и получил пинок от Дзюбы: видео

Футболисты «Зенита» поприветствовали в команде новичка Юри Алберто.

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Источник: ФК "Зенит"

Футболисты «Зенита» поприветствовали в команде новичка Юри Алберто.

Игроки устроили для 20-летнего бразильца традиционный «коридор», хлопая его по спине, а Артем Дзюба попытался его пнуть.

Во время загрузки произошла ошибка.

Контракт Алберто с сине-бело-голубыми рассчитан на пять лет.

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