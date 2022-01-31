«Локомотив» объявил о прекращении аренды хавбека «Челси» Анджорина

Кошмарный год Антона Миранчука — без перехода в «Зенит» и полных матчей. Что с ним сейчас?

«В настоящий момент 20-летний футболист продолжает реабилитацию после полученной травмы — перелома плюсневой кости. Исходя из лимита на легионеров, ФК “Локомотив” не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду.



Мы благодарим Тино за игру, желаем ему скорейшего возвращения на поле после лечения, а также успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Локомотива» в телеграм-канале.