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11:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Азмун стал игроком «Байера», Алберто — в «Зените», «Ливерпуль» подписал Диаса

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

Байер
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Источник: ФК "Зенит"

Азмун — в «Байере»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун перешел в «Байер». Ранее иранец подписал контракт с немцами, который начинал действовать летом и был рассчитан до 2027 года. Однако леверкузенцы выкупили 27-летнего игрока уже сейчас.

По информации Telegram-канала ZenitCafe, сумма трансфера составила около четырех миллионов евро. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Алберто стал игроком «Зенита»

Нападающий «Интернасьоналя» Юри Алберто подписал соглашение с «Зенитом». Контракт рассчитан на пять лет.

В интервью «СЭ» гендиректор питерцев Александр Медведев заметил, что называемая сумма трансфера в 17 миллионов евро похожа на правду.

До этого 20-летний футболист выступал за «Сантос». В прошедшем сезоне бразилец сыграл в чемпионате Бразилии 33 матча, забил 12 мячей и отдал три голевые передачи.

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«Ливерпуль» взял игрока «Порту»

Нападающий «Порту» Луис Диас стал футболистом «Ливерпуля». 30 января форвард прошел медосмотр и подписал договор с англичанами. Соглашение рассчитано до лета 2027 года. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро плюс бонусы.

В этом сезоне 25-летний колумбиец провел 18 матчей в чемпионате Португалии, забил 14 мячей и отдал четыре голевые передачи.

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«Арсенал» ведет Деспотовича

По данным «СЭ», нападающий Джордже Деспотович, разорвавший контракт с «Рубином», попал в сферу интересов тульского «Арсенала». Представители клуба уже связывались с форвардом насчет возможного перехода.

Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в пять миллионов евро. В текущем сезоне РПЛ Деспотович сыграл девять матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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«Венеция» следит за Чаловым

По информации Tuttomercatoweb, форвард ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Венецию». Как сообщает источник, итальянцы хотят взять игрока в аренду в зимнее время трансферное окно. До этого клуб вел Джанлуку Лападулу из «Беневенто», но трансфер сорвался.

Контракт футболиста с армейцами действует до лета 2024 года. В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел 16 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал два ассиста.

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