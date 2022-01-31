Альберто должен стать номером один в нападении «Зенита». Дзюба и Сергеев рискуют одновременно оказаться на лавке
По манере игры новичок похож на Азмуна.
По манере игры новичок похож на Азмуна.
Новичок специализируется непосредственно на голах. Поразить ворота — его главное умение:
У форварда есть несколько отличительных черт, из которых вытекает его результативность:
Если ему создавать моменты, то голы Альберто даст. В то же время других фишек у него нет. Если взять два последних чемпионата Бразилии, у него очень скромное качество единоборств (32%) и дриблинга (40%). По этой причине он остро нуждается в сильном окружении.
Но проблемы окружения в «Зените» у Альберто быть не должно — есть Малком и Клаудиньо, которых ему в силах дополнить реализацией. Весной у чемпиона России может быть бразильский треугольник впереди, если Семак продолжит использовать схему 3−4−3 и 4−3−3, как было осенью в Лиге чемпионов. Тогда у команды было много взаимодействий накоротке.
Исходя из всего обозначенного, трансфер Альберто — прямая замена Азмуну. Иранец тоже специализировался на завершении атак и игре на острие. Символично, что Азмун уехал в «Байер» только после подписания бразильца.
С заменой Азмуна на Альберто сама игра не должна претерпеть серьезных изменений. Как и предшественник, новичок способен забивать после фланговых подач. При передачах из глубины оба умеют освобождаться от защитников в свободное пространство. Если Семак против кого-либо захочет играть на столба, то у него есть Дзюба.
Есть два очень настораживающих фактора для россиян:
Чтобы Дзюбе или Сергееву оказаться в старте, необходимо одно из двух: либо пробуксовка Альберто на начальном этапе, либо пересмотр Семаком тактики. При этом второго ожидать очень трудно: с двумя нападающими и Малкомом с Клаудиньо рядом у «Зенита» явный перекос в сторону атаки. Когда чемпион России в прошлом и позапрошлом сезонах играл в ЛЧ по схеме 4−4−2, то атакующие исполнители не делали разницу впереди, а оборона не была надежной и не страховала незатейливую на евроарене атакующую группу. Отказ от данного модуля позволил выйти в Лигу Европы.
По состоянию на сегодняшний день Дзюба и Сергеев видятся джокерами, а Альберто основным. При условии что все игроки «Зенита» будут в строю, а новичок быстро адаптируется в команде. И уж совсем трудно представить связку Дзюба — Сергеев.
Уже сейчас у Дзюбы и Сергеева много общего: умеют комбинировать, много перемещаются по полю, хотят играть в сборной России. В силах Альберто сделать их братьями по несчастью, посадив на скамейку. Впрочем, совсем без игровых минут россияне не останутся — весной у «Зенита» три турнира.
Автор: Евгений Ломоносов