Появились подробности по переходу Алипа в «Зенит»

Алип прошел с питерским клубом первые зимние сборы в ОАЭ, а сейчас вместе с командой готовится в Португалии.

«Семак ценит юного Хотулева и хочет, чтобы он стабильно играл. Сейчас они с Алипом плюс-минус на одном уровне. Но россиянин на 3 года моложе и с далеким потолком в развитии. Поэтому Алип может пока остаться, а Хотулев уйти в аренду куда-нибудь в “Нижний”.

К лету станет понятен новый лимит. Тогда «Зенит» либо предложит Алипу контракт, либо отправит обратно в Казахстан и купит защитника-легионера высокого уровня. Но как временный вариант — казах неплох. И его агрессивные фаны тоже", — пишет источник.