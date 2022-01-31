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18:38 (мск), источник: Vesti.kz

Появились подробности по переходу Алипа в «Зенит»

«Зенит» может отправить в аренду российского футболиста Данилу Хотулева в случае прихода защитника «Кайрата» Нуралы Алипа, сообщает телеграм-канал «Футбольный ДИZzz/Дмитрий Зимин».

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Алип прошел с питерским клубом первые зимние сборы в ОАЭ, а сейчас вместе с командой готовится в Португалии.

«Семак ценит юного Хотулева и хочет, чтобы он стабильно играл. Сейчас они с Алипом плюс-минус на одном уровне. Но россиянин на 3 года моложе и с далеким потолком в развитии. Поэтому Алип может пока остаться, а Хотулев уйти в аренду куда-нибудь в “Нижний”.

К лету станет понятен новый лимит. Тогда «Зенит» либо предложит Алипу контракт, либо отправит обратно в Казахстан и купит защитника-легионера высокого уровня. Но как временный вариант — казах неплох. И его агрессивные фаны тоже", — пишет источник.

Напомним, второй сбор «Зенита» продлится до 11 февраля. В нынешнем сезоне команда лидирует в таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах.

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