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11:27 (мск), источник: Sport24

«Урал» объявил о подписании Шатова

«Урал» объявил о возвращении в клуб полузащитника Олега Шатова.

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Источник: Sport24

31-летний футболист заключил с клубом из Екатеринбурга контракт до конца сезона-2021/22.

В ноябре 2021 года Шатов расторг контракт с «Рубином», приняв решение приостановить карьеру. Сейчас хавбек решил возобновить выступления.

Олег Шатов является воспитанником мини-футбольного клуба «ВИЗ-Синара». В 2007 году Олег стал игроком «Урала», а в 17 лет дебютировал в ФНЛ за основной состав клуба, за который впоследствии сыграл более 120 игр и забил 16 мячей.

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