«Урал» объявил о подписании Шатова

В ноябре 2021 года Шатов расторг контракт с «Рубином», приняв решение приостановить карьеру. Сейчас хавбек решил возобновить выступления.

Олег Шатов является воспитанником мини-футбольного клуба «ВИЗ-Синара». В 2007 году Олег стал игроком «Урала», а в 17 лет дебютировал в ФНЛ за основной состав клуба, за который впоследствии сыграл более 120 игр и забил 16 мячей.