Уткин — о ситуации с Чаловым: ЦСКА никогда не умел продавать футболистов

«Аренда Чалова в “Базель” — прекрасная новость. Свидетельствует о вовлечённости в европейский футбольный процесс. Футболисты — как деньги: не должны лежать мёртвым грузом, им работать надо. Чалову надо играть. Вот и поиграет. Оставаясь при этом активом ЦСКА. И да, ещё эта практика полезна и тем, что некогда парня не продали в АПЛ за 20 миллионов. Никогда не умели в ЦСКА продавать. Но вот сейчас хоть поддерживать спрос, давая игроку полезную практику, вроде пытаются. Этот урок стоит 20 миллионов. Сосчитайте в любой валюте», — написал Уткин в своём телеграм-канале.