Что с будущим Дзюбы и какая зарплата у Алберто? 5 вопросов «Зениту» по трансферному окну

«Зенит» больше не будет приобретать футболистов в зимнее трансферное окно. Генеральный директор Александр Медведев дал понять, что клуб завершил работу до лета. Возможно, в команде останется Нуралы Алип из «Кайрата». В Петербурге рассматривают вариант аренды, но не факт, что к этому готов сам игрок и клуб из Казахстана. Но вопросы к руководству «Зенита» остаются. Ниже мы сформулировали некоторые из них.

Какая зарплата у Юри Алберто?

Финансовую часть сделки и её рентабельность все уже обсудили. По данным «Чемпионата», итоговая выплата «Зенита» составит около € 24 млн. В клубе цифры комментировать не стали (логично, что такие детали — не для открытого доступа), но заявили о том, что сделкой довольны: тем более часть затрат удалось отбить за счёт ухода Сердара Азмуна. В Европе могли и удивиться, увидев такие цифры. Но российский рынок живёт вне законов западной цивилизации, поэтому глупо критиковать клуб за покупку необходимого актива. Вопросы вызывает зарплата. Сегодня бразильские медиа с гордостью сообщили, что их соотечественник будет зарабатывать € 3 млн в год. Хотя Медведев намекал, что зарплата новичка меньше, чем у Азмуна.

ЮРИ АЛБЕРТО | Источник: fc-zenit.ru

Сейчас огромных денег в «Зените» не получает практически никто. Поэтому дать € 3 млн новичку, загнав его в пятёрку самых высокооплачиваемых игроков клуба, было бы странно. В том числе для внутрикомандной атмосферы. Да и вряд ли такую сумму контракт одобрили бы на высоком уровне менеджмента. Куда более логичным кажется доход в € 1,5−2 млн. И клубу явно лучше быстрее опровергнуть информацию бразильских СМИ публично.

Почему не купили профильного центрального защитника?

У «Зенита» уже точно не получится по-настоящему усилить проблемную линию. Да, есть Нуралы Алип из «Кайрата». Но даже по нему нет чёткого понимания: подписывать, брать в аренду или отказываться. Сейчас он на втором сборе, а клубы обсуждают его будущее. Очевидно, «Зениту» нужен классный центральный защитник:

Семак не отказывается от идеи играть по схеме 3−4−3. Значит, на позицию в обороне есть Ловрен, Чистяков и Ракицкий. Альтернатива — профильный фланговый защитник Адамов, который может сыграть в этой схеме крайнего, и молодой Хотулев. Вряд ли Семаку нравится двигать в оборону Барриоса, он у команды один. Поэтому сильный центральный защитник точно бы добавил конкуренции.

Возможный уход Ракицкого. Да, украинцу предложили продлить контракт, но вряд ли на условиях мечты. Так что уже летом он может собрать вещи в условную Турцию. Тогда придётся экстренно выходить на рынок и искать замену. А могли закрыть вопрос уже сейчас.

АРСЕН АДАМОВ | Источник: fc-zenit.ru

Теперь у «Зенита» два похожих форварда: что делать Дзюбе?

Юри Алберто и Иван Сергеев — не одинаковые, но похожие по стилю форварды. Оба здорово открываются, выбирают правильную позицию, хорошо бегут и прессингуют. Очевидно, что нынешнему Семаку это импонирует. Он всячески пытается повысить интенсивность игры, а для этого нападающие должны очень много бегать.

Так что не удивляйтесь, если в старте уже на «Бетис» выйдет не Дзюба. Главный тренер уже дал понять, что место Артёму в основе никто не гарантирует. Так что нападающему остаётся лишь смириться и быть полезным в те моменты, когда он необходим. А таких ситуаций по ходу весны наверняка будет достаточно. Но готов ли к такой роли сам Артём и не станет ли это проблемой для команды?

Какое будущее у Сутормина?

Алексей попал в сложную ситуацию. Осенью он делил место в основе с Караваевым и даже призывался в сборную России. Но когда Вячеслав поправился, то Сутормин сел на лавку. Вероятно, именно Караваев — первая опция Семака на весну. Тем не менее тренер хочет, чтобы Сутормин остался, а клуб предложил ему новый контракт. Алексея ценят за универсализм, совмещённый с высоким профессионализмом.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН | Источник: fc-zenit.ru

При этом «Зенит» купил ещё одного игрока на край обороны — Арсена Адамова. Он может сыграть на разных позициях, однако у Сутормина всё же появляется дополнительный конкурент. И при таком сочетании он может стать третьим выбором главного тренера на позицию справа. Так что у Алексея маленький выбор: либо вновь изменять функции и претендовать на место в атаке, либо конкурировать сразу с двумя игроками.

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«Зенит» не продаёт игроков. Почему?

Последний крупный трансфер на выход состоялся два года назад. Тогда «Зенит» почти за € 50 млн продал Паредеса в «ПСЖ». Но после — только минимальный заработок с трансферов. В этот раз — условная продажа Азмуна за совсем небольшие деньги.



Понятно, что у клуба крупный спонсорский контракт, хороший доход с Лиги чемпионов и нет необходимости зарабатывать, угрожая своим спортивным результатам. С другой стороны, это явно усиливало бы имидж клуба в Европе: куда приятнее говорить, что наш игрок перешёл в английский или итальянский топ. Значит, в России есть рост. Значит, на Россию нужно обращать больше внимания.



Сейчас у клуба есть несколько хороших активов: Барриос, Вендел, Малком, которые теоретически могли бы уехать в Европу. У них нет предложений, или это «Зенит» пока категоричен и не хочет их продавать?