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19:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» и «Сочи» отменили товарищеский матч

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» на официальном сайте сообщил об отмене товарищеского матча против «Сочи» на сборе в Турции.

Рубин
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча была запланирована на 2 февраля. Матч отменен «из-за внесения изменений в план тренировочных процессов».

Следующий товарищеский матч «Рубин» проведет против «Химок» 5 февраля.

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