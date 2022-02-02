Хайкин, Холанд и Эдегор попали в символическую сборную 2021 года в Норвегии
Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин вошел в символическую сборную норвежского футбола в 2021 году.
Боруссия Д
Арсенал
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Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин вошел в символическую сборную норвежского футбола в 2021 году.
В сборную года, кроме того, попали полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор и нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.
Также в команду были включены игрок «Ростова» Матиас Норманн (в аренде в «Норвиче») и бывший защитник «Краснодара» и «Урала» Стефан Страннберг («Салернитана»).
По итогам прошедшего сезона Хайкин стал двукратным чемпионом Норвегии. Вратарь провел 29 матчей в чемпионате, из которых 13 сыграл на ноль.