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14:17 (мск), источник: Sports.Ru

Агент Ракицкого о контракте с «Зенитом»: «Договориться по условиям пока не получается»

Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, высказался о ситуации с контрактом своего клиента.

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Источник: РИА "Новости"

Срок соглашение 32-летнего украинца с петербуржцами истекает этим летом. Сообщалось, что «Зенит» предложил ему новый контракт.

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— Мы действительно получили предложение от «Зенита» о продлении контракта.

— Какой приоритет у Ярослава — остаться в «Зените» или уйти в другую команду?

— Все зависит от того, договоримся ли мы по условиям или нет. На данный момент этого не получается сделать.

— Есть ли у Ярослава уже другие предложения на руках?

— Да, есть, — сказал агент Ракицкого.

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