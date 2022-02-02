Агент Ракицкого о контракте с «Зенитом»: «Договориться по условиям пока не получается»
Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, высказался о ситуации с контрактом своего клиента.
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Максим Дудченко, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, высказался о ситуации с контрактом своего клиента.
Срок соглашение 32-летнего украинца с петербуржцами истекает этим летом. Сообщалось, что «Зенит» предложил ему новый контракт.
— Мы действительно получили предложение от «Зенита» о продлении контракта.
— Какой приоритет у Ярослава — остаться в «Зените» или уйти в другую команду?
— Все зависит от того, договоримся ли мы по условиям или нет. На данный момент этого не получается сделать.
— Есть ли у Ярослава уже другие предложения на руках?
— Да, есть, — сказал агент Ракицкого.