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15:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Мостовой: хочу, чтобы Россия и Украина сыграли в большой футбол. Наша сборная не слабее их

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой выразил желание, чтобы сборные России и Украины сыграли в большой футбол.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

«Рад, что Россия и Украина сыграют друг с другом в мини-футболе. Хочу, чтобы всё скорее наладилось и наши страны сыграли в большом футболе такой же матч. Политике не место в спорте. Провокации могут быть, но это не от большого ума. Кстати, все говорят, что Украина обыграет Россию в обычный футбол. А с чего вдруг? Мы не слабее. Игроки у них не сильнее, команда тоже не сильнее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно время начала полуфинального матча Россия — Украина на чемпионате Европы по мини-футболу в Нидерландах. Подопечные Сергея Скоровича сыграют в пятницу, 4 февраля, матч начнётся в 19:00 по московскому времени.

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