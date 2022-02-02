Мостовой: хочу, чтобы Россия и Украина сыграли в большой футбол. Наша сборная не слабее их

«Рад, что Россия и Украина сыграют друг с другом в мини-футболе. Хочу, чтобы всё скорее наладилось и наши страны сыграли в большом футболе такой же матч. Политике не место в спорте. Провокации могут быть, но это не от большого ума. Кстати, все говорят, что Украина обыграет Россию в обычный футбол. А с чего вдруг? Мы не слабее. Игроки у них не сильнее, команда тоже не сильнее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.