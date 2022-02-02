Федун, Салихова, Каттани и Камоцци присутствуют на товарищеском матче «Спартака»

Игру посетил владелец красно-белых Леонид Федун. Также на матче присутствует его жена Зарема Салихова, спортивный директор клуба Лука Каттани и советник Франко Камоцци.

28 января «Спартак» сыграл вничью со «Слованом» — 2:2. Подготовка команды к возобновлению сезона запланирована в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля. Оба сбора «Спартака» пройдут на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае.