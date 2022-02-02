«Взять Чалова — паническое решение». Реакция на приглашение россиянина от швейцарских СМИ
Признают талант, но сомневаются, что Фёдор заменит бомбардира Кабрала.
Признают талант, но сомневаются, что Фёдор заменит бомбардира Кабрала.
Вчера «Базель» представил Фёдора Чалова. Нападающий перешёл в команду до лета 2022 года и сразу обозначил главную цель — «забивать голы». Но швейцарские медиа скептически отнеслись к этому решению клуба. У большинства есть два ключевых вопроса: почему «Базель» взял игрока, который явно на спаде, и почему не будет возможности выкупа летом. Руководство клуба пока не особо стремится выходить с объяснением, зато клубные эсэмэмщики уже перетягивают российских фанов. Например, франкоязычный «твиттер» «Базеля» вчера ненадолго стал русским. Что сразу отразилось на количестве взаимодействий с постом.
Ниже — обзор нескольких швейцарских спортивных сайтов, которые написали об аренде Чалова.
Издание BZ Bazel явно внимательно подошло к изучению фигуры Чалова. Автор материала окунулся в самое детство.
— В юном возрасте у Фёдора Чалова были особые таланты. Говорят, что он любил играть на рояле и флейте, причём очень преуспел в этом. И ещё неизвестно, был ли его музыкальный талант более выраженным, чем футбольный. На поле же он построил карьеру, которая к 23 годам уже включает 179 матчей за первую команду ЦСКА.
В последние сезоны Чалов ассоциировался с различными ведущими европейскими клубами. Например, «Челси» думал о покупке игрока, потому что Роман Абрамович был большим поклонником соотечественника. «Арсенал» также смотрел на Чалова в 2018 году, как и мюнхенская «Бавария», где он считался кандидатом на замену Роберту Левандовскому.
Возможно, сделка прошла слишком быстро. Это связано с тем, что клубы должны подать УЕФА списки игроков до 2 февраля. Если «Базель» хочет рассчитывать на Чалова в Лиге конференций, его имя должно быть в заявке.
Бывший мегаталант, лучший бомбардир чемпионата России — 2018/2019 стал игроком «Базеля» как минимум на полгода. Пока непонятно, с кем он будет бороться за место в центре нападения. Клубу явно нужен ещё один форвард на замену Кабралу".
В другой швейцарской газете в успешности перехода Фёдора сомневаются. Дело в том, что клуб зимой отпустил в «Фиорентину» бразильского бомбардира Артура Кабрала. Так что ожидания от Чалова слишком большие.
— Его зовут Фёдор Чалов. И он должен заставить забыть «Короля Артура»? Специфический переход. В России он в последнее время показывал не лучший уровень. Да, можно вспомнить 2018 год, когда неизвестный Чалов забивал в Мадриде «Реалу». Но с того момента прошло три года. И, вероятно, его талант так и не раскрылся. В 2019-м Чалова звали в «Кристал Пэлас» за £ 25 млн, ЦСКА отказал. А представители Чалова дали понять, что Фёдор готов рассматривать варианты только из топ клубов.
Сейчас никто из Англии им не интересуется. Но «Базель» взял его в аренду без права выкупа. У болельщиков много вопросов. Но, наверное, клуб лучше знает, что делает.
А здесь журналисты и вовсе заявили о паническом характере перехода. Хотя в таланте Фёдора не сомневаются.
— Взять Чалова в аренду — паническое решение. Первоочередные кандидаты не согласились на переход, а «Базель» нуждался в нападающем до 2 февраля, чтобы заявить его в Лигу конференций, — утверждает Bolzplazz Swiss Football Platform. — Российский нападающий является лишь частичной заменой Кабралу. Клубу необходим второй сильный форвард, чтобы продолжить бороться в чемпионате".
Другой швейцарский журналист — Эмануэль Штауб — считает, что клуб просто не успел сработать по сильным вариантам: «Вероятно, клуб мешкал в переговорах по более очевидным кандидатам или хотел заплатить меньше, например, за Матета. Чалов талантлив, но, исходя из его профиля и условий сделки, не является заменой Кабралу».
Дмитрий Зимин