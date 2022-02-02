«Спартак» сыграл вничью с «Ригой» в товарищеском матче

«Спартак» проведёт ещё два контрольных матча на тренировочных сборах. 5 февраля подопечные Паоло Ваноли сыграют с малайзийским клубом «Джохора». 8 февраля состоится товарищеский матч московского «Спартака» с «Уралом».

Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Подготовка московской команды к возобновлению сезона проходит в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.