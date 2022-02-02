Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.02
Лион
Марсель
21
Футбол. Зарубежный
4.02
Герта
Бохум
Футбол. Зарубежный
5.02
Арминия
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
5.02
Аугсбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
5.02
Кельн
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
5.02
Майнц
Хоффенхайм
Все события
Фоторепортажи
13Олимпийские объекты Пекина-2022
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
18:05 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» сыграл вничью с «Ригой» в товарищеском матче

В товарищеском матче на сборе в Объединённых Арабских Эмиратах московский «Спартак» встречался с «Ригой». Игра прошла на территории комплекса «Джебель-Али» в Дубае и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Спартак
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Спартак» проведёт ещё два контрольных матча на тренировочных сборах. 5 февраля подопечные Паоло Ваноли сыграют с малайзийским клубом «Джохора». 8 февраля состоится товарищеский матч московского «Спартака» с «Уралом».

Во время загрузки произошла ошибка.

Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Подготовка московской команды к возобновлению сезона проходит в два этапа — с 17 по 29 января и с 1 по 12 февраля.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь