Московское «Динамо» обыграло «Партизан» в товарищеском матче на сборе в Турции
Московское «Динамо» победило белградский «Партизан» в товарищеском матче на сборе в Турции.
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Московское «Динамо» победило белградский «Партизан» в товарищеском матче на сборе в Турции.
Встреча завершилась со счетом 2:1. Голы у динамовцев забили Даниил Фомин и Владислав Галкин. В составе «Партизана» отличился Бибрас Натхо, который выступал в России за «Рубин» и ЦСКА.
В четверг «бело-голубые» отправятся в Москву. Заключительный сбор «Динамо» пройдет также в Турции с 7 по 18 февраля.