Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.02
Лион
Марсель
21
Футбол. Зарубежный
4.02
Герта
Бохум
Футбол. Зарубежный
5.02
Арминия
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
5.02
Аугсбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
5.02
Кельн
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
5.02
Майнц
Хоффенхайм
Все события
Фоторепортажи
13Олимпийские объекты Пекина-2022
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
18:21 (мск), источник: Матч ТВ

Московское «Динамо» обыграло «Партизан» в товарищеском матче на сборе в Турции

Московское «Динамо» победило белградский «Партизан» в товарищеском матче на сборе в Турции.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 2:1. Голы у динамовцев забили Даниил Фомин и Владислав Галкин. В составе «Партизана» отличился Бибрас Натхо, который выступал в России за «Рубин» и ЦСКА.

В четверг «бело-голубые» отправятся в Москву. Заключительный сбор «Динамо» пройдет также в Турции с 7 по 18 февраля.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Станислав Черчесов стал главным тренером «Ференцвароша»
Каррера лучший по проценту побед, Витория — один из худших. Все тренеры «Спартака» в эпоху Федуна
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь