Дубль Заболотного помог ЦСКА обыграть «Виборг» в контрольном матче

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу столичных армейцев. Дубль оформил Антон Заболотный (4-я и 20-я минуты). Еще один мяч забил Хесус Медина (15).

Следующий товарищеский матч на сборах в Испании московский ЦСКА проведет 5 февраля против датского клуба «Норшелланн».