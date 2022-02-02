Дубль Заболотного помог ЦСКА обыграть «Виборг» в контрольном матче
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА обыграли соперников из датского клуба «Виборг» в контрольном матче на сборах в Испании.
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА обыграли соперников из датского клуба «Виборг» в контрольном матче на сборах в Испании.
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу столичных армейцев. Дубль оформил Антон Заболотный (4-я и 20-я минуты). Еще один мяч забил Хесус Медина (15).
Следующий товарищеский матч на сборах в Испании московский ЦСКА проведет 5 февраля против датского клуба «Норшелланн».
В другой контрольной игре «Сочи» переиграл «КАМАЗ» со счетом 2:1. Забитыми мячами за сочинский клуб отметились Никита Бурмистров и Даниил Павлов.