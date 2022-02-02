Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.02
Лион
Марсель
21
Футбол. Зарубежный
4.02
Герта
Бохум
Футбол. Зарубежный
5.02
Арминия
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
5.02
Аугсбург
Унион Б
Футбол. Зарубежный
5.02
Кельн
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
5.02
Майнц
Хоффенхайм
Все события
Фоторепортажи
13Олимпийские объекты Пекина-2022
7Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски»
19:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Заболотного помог ЦСКА обыграть «Виборг» в контрольном матче

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА обыграли соперников из датского клуба «Виборг» в контрольном матче на сборах в Испании.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу столичных армейцев. Дубль оформил Антон Заболотный (4-я и 20-я минуты). Еще один мяч забил Хесус Медина (15).

Следующий товарищеский матч на сборах в Испании московский ЦСКА проведет 5 февраля против датского клуба «Норшелланн».

В другой контрольной игре «Сочи» переиграл «КАМАЗ» со счетом 2:1. Забитыми мячами за сочинский клуб отметились Никита Бурмистров и Даниил Павлов.

 Топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
Главные зарубежные красавицы Олимпийских игр в Пекине
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь