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10:58 (мск), источник: Sports.Ru

РПЛ — на 6-м месте по доходам клубов среди европейских лиг в 2020 финансовом году. АПЛ лидирует, Ла Лига и Бундеслига — в тройке

УЕФА представил отчет о финансах европейских клубов за 2020 финансовый год.

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Источник: РИА "Новости"
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Наибольший доход за период показали клубы АПЛ — английские команды заработали 5,168 млрд евро, большая часть которых (2,333 млрд евро) — доходы от продажи прав на трансляции матчей.

Российская Премьер-лига заняла 6-е место по доходам клубов за период — РПЛ заработала 777 млн евро.

Большая часть этой суммы — выплаты от спонсоров и доходы от коммерческой деятельности (602 млн евро суммарно).

В топ-10 лиг в 2020 финансовом году доходы по сравнению с 2019-м сократились у 9 чемпионатов (у РПЛ — на 11%). Единственное исключение — Бельгия. Доходы клубов местной лиги за период выросли на 7%.

Топ-10 лиг по доходам в 2020 финансовом году:

  1. АПЛ — 5,168 млрд евро (основной источник дохода — ТВ-контракт, 2,333 млрд евро)
  2. Ла Лига — 3,186 млрд евро (ТВ-контракт, 1,338 млрд евро)
  3. Бундеслига — 3,060 млрд евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 1,321 млрд евро)
  4. Серия А — 2,052 млрд евро (ТВ-контракт, 879 млн евро)
  5. Лига 1 — 1,680 млрд евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 763 млн евро)
  6. РПЛ — 777 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 602 млн евро)
  7. Чемпионат Турции — 609 млн евро (ТВ-контракт, 244 млн евро)
  8. Чемпионат Нидерландов — 558 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 272 млн евро)
  9. Чемпионат Бельгии — 478 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 234 млн евро)
  10. Чемпионат Португалии — 391 млн евро (доходы от спонсоров и коммерческой деятельности, 131 млн евро).

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