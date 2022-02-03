РПЛ — на 6-м месте по доходам клубов среди европейских лиг в 2020 финансовом году. АПЛ лидирует, Ла Лига и Бундеслига — в тройке

Наибольший доход за период показали клубы АПЛ — английские команды заработали 5,168 млрд евро, большая часть которых (2,333 млрд евро) — доходы от продажи прав на трансляции матчей.

Большая часть этой суммы — выплаты от спонсоров и доходы от коммерческой деятельности (602 млн евро суммарно).

В топ-10 лиг в 2020 финансовом году доходы по сравнению с 2019-м сократились у 9 чемпионатов (у РПЛ — на 11%). Единственное исключение — Бельгия. Доходы клубов местной лиги за период выросли на 7%.