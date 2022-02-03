«Зенит» заплатил новичку Арсену Адамову 60 млн рублей подъемных

По данным «Фонтанки», игрока продали в Санкт-Петербург за 3 млн евро первым платежом. Еще 2 млн евро — отложенный платеж, который будет выплачен в зависимости от количества игр за клуб.

Дополнительные 60 млн рублей получил сам Адамов в виде подъемных. Таким образом, фактическая суммарная цена за игрока составляет почти 6 млн евро. При этом сам «Урал» год назад купил Адамова у «Ахмата» всего за 55 тысяч евро.